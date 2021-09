Funcionário do Hospital de Campanha do Gama é preso por furto de morfina

PM Pedro Marra

Imagens registradas pelas câmeras de segurança do local atestaram o furto - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso nesta quinta-feira (16/9), acusado de furtar diversas ampolas de morfina do Hospital de Campanha do Gama. As informações sobre a ação chegou à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por parte da equipe da unidade de saúde. No local, um dos denunciantes mostrou filmagens que comprovaram o delito, cometido por um dos funcionários.

Em contato com os militares, o suspeito confessou o crime. Ele disse que, ao perceber a presença da PMDF, descartou as ampolas do medicamento no vaso sanitário. Porém, com auxílio dos funcionários do hospital, foi possível recuperar os insumos. O homem e o material furtado foram levados à delegacia, para registro de ocorrência.

Em 8 de abril, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um casal que aplicava golpes em farmácias para obter comprimidos de tarja preta, como a morfina. A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) chegou à dupla após um acidente de trânsito com vítima, na DF-420, via próxima à região.