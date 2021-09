Jovem é levada por criminosos durante assalto em estacionamento na Asa Norte

DD Darcianne Diogo

Polícia Militar do DF recuperou carro no Paranoá - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma jovem de 19 anos foi levada por criminosos durante um assalto, no estacionamento da 308/9 da Asa Norte. O roubo com restrição de liberdade aconteceu na noite dessa quarta-feira (15/9). Ao fugir com o carro da vítima, um Honda Civic, o trio de criminosos colidiu contra um muro. Um adolescente e uma jovem acabaram detidos. O motorista não foi capturado.

A jovem foi obrigada pelos criminosos a ir para o banco de trás do carro. No trajeto, o trio tentou fazer transferência de dinheiro pelo celular da vítima, mas não conseguiu e roubou R$ 250 da bolsa da mulher.



A jovem foi abandonada em uma área de mata, na região de Sobradinho. Vídeo gravado pela Polícia Militar do DF mostra a perseguição ao carro que os ocupantes estavam, na DF-001, próximo ao Balão do Paranoá (veja o vídeo abaixo). Na fuga, um dos criminosos saltou do veículo, que colidiu em um muro. O motorista conseguiu correr por um beco e ainda não foi localizado.

Refém no Setor Policial

Na segunda-feira (13/9), um homem, de 42 anos, ficou sob o poder de dois criminosos armados durante um assalto, no Setor Policial Sul. O motorista acabara de abastecer o carro e ia para a casa, em Planaltina, quando um outro veículo o fechou e abordou o rapaz, que trabalha como vigilante. Um dos envolvidos foi preso e outros dois estão foragidos.

A vítima foi rendida pelos criminosos, que estavam em outro veículo. Sob grave ameaça e violência, o grupo entrou no carro com uma faca e arma, e obrigaram o vigilante a fazer transferências via Pix pelo celular, exigindo-o a senha de acesso. Por cerca de uma hora, o trabalhador ficou na mira dos suspeitos e foi liberado próximo ao IFB do Gama, no Setor de Múltiplas Atividades.