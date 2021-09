Presos criminosos que tentaram matar pedestre em assalto na Asa Norte

DD Darcianne Diogo

Mandados foram cumpridos nessa sexta - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na manhã desta sexta-feira (17/9), três homens acusados de tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) na Asa Norte. Segundo as investigações, em 13 de julho, o trio e um adolescente assaltaram três vítimas que passavam próximo ao balão das quadras 210/410 Norte.

Coordenada pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), a operação também contou com a participação da Divisão de Operações Especiais e Aérea da PCDF. De acordo com a apuração, à época do crime, um dos criminosos efetuou dois disparos de arma de fogo na direção de uma vítima, acionando o gatilho por duas vezes, mas os tiros não atingiram o pedestre porque a arma falhou.

Após a identificação dos quatro homens — três adultos e um adolescente — a unidade policial requereu a prisão preventiva e a expedição de mandado de busca e apreensão na Justiça. O procedimento também foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para adoção das medidas legais quanto ao menor.

Os três homens presos acumulavam diversas passagens policiais por roubos, associação criminosa, tentativa de homicídio, trafico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e outros. No momento do cumprimento dos mandados, também foi preso em flagrante um homem pelo crime de porte ilegal de munição e apreendido um menor por ato infracional equiparado à receptação dolosa por estar com um aparelho celular produto de roubo.