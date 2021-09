Vacinação a partir de 14 anos no DF segue neste fim de semana; confira locais

SS Samara Schwingel

Sem novas orientações definidas pela Câmara Técnica do Ministério da Saúde — que promoveu reunião na sexta-feira (17/9) à tarde para tratar da vacinação de adolescentes contra a covid-19 —, o Executivo local optou por seguir com a imunização do público de 14 a 17 anos neste fim de semana. Até as 23h, não havia previsão de interrupção da campanha para esse grupo nem de ampliação das faixas etárias. Em âmbito nacional, a diretriz para aplicação das doses apenas em jovens com comorbidades está mantida.

No DF, 116.174 pessoas de 14 a 17 anos receberam a primeira dose. No total, 2,12 milhões de pessoas receberam ao menos uma, e 1,08 milhão completaram o ciclo vacinal — o que corresponde a 82,3% e 42,2% da população com mais de 12 anos, respectivamente.

Até a noite de quarta-feira (15/9), esse era o público apto a se vacinar no país. Neste sábado (18/9), sete pontos de vacinação vão funcionar na capital federal: cinco para adolescentes e dois para adultos e idosos. O horário de atendimento será das 9h às 17h. No domingo (19/9), haverá seis endereços, dos quais quatro serão para adolescentes.

Entre quinta (16/9) e sexta-feira (17/9), o Distrito Federal teve mais 738 casos de covid-19, com sete mortes confirmadas. Com isso, a quantidade de notificações desde o início da crise sanitária subiu para 438.705, e o número de mortes, para 10.267 (2,1%). Apesar dos registros, a média móvel de infecções caiu 17% em relação ao verificado 14 dias antes. Já a de óbitos teve redução mais expressiva: 31,5% na comparação com o mesmo período.

Além disso, a taxa de transmissão do novo coronavírus segue acima do considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ela fechou o dia em 1,07, indicando que cada grupo de 100 pessoas com a doença é capaz de transmiti-la para, em média, outros 107 indivíduos. Na avaliação do cenário nas unidades de terapia intensiva (UTIs), 61,3% das 119 vagas disponíveis na rede pública estavam ocupadas nessa sexta-feira (17/9). Na rede particular, dos 165 leitos, 79,1% tinham pacientes.

