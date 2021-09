Covid-19: DF registra 738 casos e taxa de transmissão segue acima de 1

SS Samara Schwingel

(crédito: Breno Esaki/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou, entre quinta-feira (16/9) e esta sexta-feira (17/9), 738 casos de covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (17/9) pela Secretaria de Saúde, sete mortes foram registradas durante o mesmo período. A taxa de transmissão do vírus segue acima do considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e está em 1,07.

Com as atualizações, o total de casos registrados desde o início da crise sanitária chegou a 438.705. Desses, 465.941 (96,3%) são considerados recuperados e 10.267 (2,1%) morreram. Do total de óbitos, 891 eram pessoas residentes em outras unidades da federação, sendo 764 de Goiás e o restante de outros 16 estados.

Nesta sexta, a média móvel de casos chegou a 715,71, valor 17,03% menor que o registrado há 14 dias. A mediana de mortes está em 10,86 — equivalente a uma redução de 31,53% quando comparado com o índice de duas semanas atrás.

UTIs

Na rede pública, por volta das 16h30, a taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTIs) voltados para o tratamento da covid-19 era de 61,34%. Das 148 UTIs, 73 estavam ocupadas, 46 livres e 29 bloqueadas aguardando liberação.

Na rede privada, a ocupação era de 79,14%, sendo que dos 179 leitos, 131 estavam com pacientes, 34 vagos e 14 bloqueados. Na fila de espera por uma UTI no DF, havia 10 pessoas com suspeita ou confirmação da infecção pelo novo coronavírus.