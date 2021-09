Homem é suspeito de trancar ex-companheira e filhos e incendiar casa

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem é suspeito de causar um incêndio na casa da ex-companheira na madrugada deste sábado, por volta de uma hora da manhã, em uma casa próximo ao posto de saúde do Pedregal. Segundo relatos, ele teria trancado a ex-companheira e os três filhos na casa pouco antes de atear fogo na edificação.

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local, o incêndio havia atingido diversos pontos da casa, mas foi rapidamente controlado. As chamas atingiram dois dos quatro cômodos da casa, danificando fogão, geladeira, camas, televisão e armários.

A ex-companheira e os filhos conseguiram buscar abrigo na casa de uma vizinha sem se ferirem. A família passou por uma avaliação da equipe de Bombeiros e foi levada ao Hospital Regional de Santa Maria. Não apresentavam sinais externos de queimaduras ou de danos nas vias aéreas, no entanto, haviam inalado muita fumaça.

O CBMDF atendeu a ocorrência com cinco viaturas e 23 militares. O autor do ocorrido não foi encontrado no local e a Polícia Militar assumiu a ocorrência.