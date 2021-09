Covid-19: DF recebe 205.920 doses da vacina Pfizer neste domingo (19/9)

GF Giovanna Fischborn

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 15/9/2021)

O Distrito Federal recebeu, neste domingo (19/9), 205.920 doses da vacina Pfizer. Com a nova remessa, será possível dar início à aplicação da terceira dose em idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPIs), o primeiro grupo a receber o reforço do imunizante, a partir de terça-feira (21/9). Segundo a Secretaria de Saúde, 1.090 idosos que se encaixam nesse grupo já receberam duas doses e estão aptos, agora, a receber a terceira.

Também nesta terça, começa a vacinação de adolescentes de 13 anos. A Secretaria de Saúde divulga na segunda-feira (20/9) a relação dos postos que atenderão a faixa etária, que tem público estimado em 42.539 pessoas, de acordo com a pasta. O avanço na campanha de imunização foi anunciado no fim de semana pelo o governador Ibaneis Rocha (MDB), em sua conta no Twitter.

Neste domingo (19/9), mais 643 pessoas se vacinaram com a primeira dose (D1) contra a covid-19 e 756 com a segunda dose (D2). Não foram aplicadas vacinas de dose única. A campanha com foco nos adolescentes de 14 anos, assim como a aplicação de segundas doses, segue nesta segunda (20/9).



Até o momento, no Distrito Federal, 2.126.811 pessoas foram vacinadas com, pelo menos, uma dose; 1.037.170 com duas; e 56.964 com a vacina de dose única. Isso significa que, da população total de 3.052.546, cerca de 69,67% receberam uma dose e 35,84% estão com o ciclo vacinal completo.