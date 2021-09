Homem é preso após agredir companheira em Vicente Pires

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Pacífico/CB/D.A Press)

Um homem, 49 anos, foi preso por agredir a companheira na tarde deste domingo (19/9). O crime ocorreu na Vila São José, em Vicente Pires. A Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada para atender o caso. A vítima, 34 anos, afirmou que o acusado proferiu ameaças, xingamentos e a agrediu fisicamente.

O crime, que está sendo investigado pela 38ª Delegacia de Polícia, ocorreu por volta das 14h. Na ocorrência, o homem é acusado de injúria, ameaça e lesão corporal, todos crimes de violência doméstica enquadrados na Lei Maria da Penha.

Outro caso

Na tarde deste domingo (19/9), um homem, 41 anos, fugiu depois de esfaquear a ex-mulher em um açougue na QL 2 do Itapoã. De acordo com a 6ª Delegacia de Polícia, a vítima, 29 anos, foi socorrida por moradores do local e encaminhada para o Hospital Regional do Paranoá (HRP). O acusado, que não aceita o fim do relacionamento, é procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).