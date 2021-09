Homem é preso após derrubar mulher e roubar bicicleta no Gama Leste

CB Correio Braziliense

Um homem foi preso, por volta das 11h deste domingo (19/9), após tentar roubar uma bicicleta na entrada do Gama Leste. De acordo com relatos, ele estava acompanhado de outro comparsa, e juntos, anunciaram o roubo e derrubaram uma mulher de uma bicicleta para levar o veículo.

No entanto, no momento da fuga, pessoas que passavam no local e viram a cena conseguiram parar um dos suspeitos até a chegada dos policiais. O 9º Batalhão da Polícia Militar do DF (PMDF) cumpriu a prisão e levou o suspeito até a 20ª Delegacia de Polícia, no Gama. O outro comparsa conseguiu fugir.

Dinheiro Falso

Também na manhã deste domingo, por volta das 9h, policiais militares do 15º Batalhão prenderam um homem por passar R$60 em dinheiro falso na Cidade Estrutural. A vítima procurou os agentes e informou a polícia sobre o golpe.

O suspeito e o homem enganado foram levados para a Polícia Federal e o autor foi autuado em flagrante delito pelo crime de moeda falsa, previsto no art. 289 do Código Penal.