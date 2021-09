Motociclista morre em acidente na Epia Sul na manhã desta segunda

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Na manhã desta segunda-feira (20/9), um motociclista, 28 anos, morreu após acidente na altura da quadra 8, do Park Way, na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia Sul). A vítima, identificada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) como Leonardo Teófilo, conduzia uma Yamaha Fazer 150, preta. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o socorro ocorreu por volta das 6h20, mas quando os militares chegaram ao local do acidente, o motociclista não apresentava sinais vitais e teve o óbito confirmado. Oito militares em duas viaturas atuaram no socorro.

Durante o atendimento, a via teve uma das faixas interditadas e permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).

O local foi periciado pela Polícia Civil e a ocorrência foi registrada na 11ª DP. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Aguarde mais atualizações.