Autor de tentativa de feminicídio tem mandado de prisão decretado

CB Correio Braziliense

(crédito: PCDF/ Divulgações )

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) conseguiu um mandado de prisão preventiva para o ex-marido investigado por esfaquear vitima em um açougue no Itapoã, no ultimo domingo (19/9). O autor do crime foi identificado como Euriques Pereira da Silva, 41 anos. A PCDF divulgou a foto do criminoso para que, caso alguém o reconheça, faça a denúncia. A PCDF disponibiliza vários canais on-line de denúncia pelo site oficial: www.pcdf.df.gov.br e ainda pelo Disque-Denúncia (197). A ligação é gratuita, lembrando que a denuncia pode ser feita de forma anônima. “Denuncie. Sigilo Absoluto. Ajude a polícia a prender criminosos. O crime aparece. Você não”, destaca a PCDF.

O crime ocorreu no ultimo domingo (19/9), por volta das 14h, em um açougue que fica na QL 2 do Itapoã. Segundo a 6ª Delegacia de Polícia, a vítima, 29 anos, foi socorrida por moradores da região e levada para o Hospital Regional do Paranoá (HRP).

Após o crime, Euriques Pereira da Silva fugiu usando um VW Gol. Segundo as equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o carro foi encontrado e apreendido poucas horas depois do ocorrido na pista de atletismo próximo à rodoviária do Paranoá. Além do veículo, foi apreendida a faca utilizada pelo autor para desferir os golpes contra a vítima.

De acordo com a polícia, uma testemunha informou que o autor do feminicídio tentado não aceitava o fim do relacionamento e que ,no dia do crime, ele foi até a casa da vítima tentar conversar, mas ficou alterado quando a mulher atendeu ao telefone. Foi quando tomou o aparelho da vítima, pegou uma faca do açougue e desferiu golpes na cabeça, braço e costas da ex-companheira. Em seguida, fugiu do local.