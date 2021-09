Secretário de Saúde defende vacinação de adolescentes no DF

SS Samara Schwingel

DF vai dar início à vacinação de adolescentes de 13 anos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 15/9/2021)

O Secretário de Saúde do Distrito Federal, general Manoel Pafiadache, reforçou, nesta segunda-feira (20/9), que a vacina da Pfizer é a única certificada para aplicação em adolescentes e defendeu a continuidade da vacinação do público de 12 a 17 anos. “Com toda a manifestação das câmaras técnicas, confirmamos como assertiva a atitude que tomamos (de seguir com a vacinação de adolescentes)”, disse Pafiadache.

A afirmação foi feita dureza coletiva. O gestor afirmou que, na questão da vacinação de menores de 18 anos, a secretaria discorda do Ministério da Saúde. “Observamos que, apesar de estarmos super alinhados com o Ministério da Saúde até então, a Pfizer é a única certificada e a Anvisa não havia se manifestado contrária à vacina, então, resolvemos prosseguir com ela. Nesse ponto fora da curva, resolvemos tomar essa atitude contrária ao ministério”, completou.

O secretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, também presente na coletiva, reforçou que o GDF segue recomendações baseadas em técnicas científicas. “O posicionamento da secretaria é de acatar as recomendações técnicas científicas que foram amplamente divulgadas. Ou seja, seguir os técnicos do Plano Nacional de Imunizações (PNI) e do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19 (PNO)”, disse Divino.

Durente a coletiva, os secretários lembraram que, nesta terça-feira (21/9), terá início a vacinação de adolescentes de 13 anos ou mais. Não é necessário agendamento.