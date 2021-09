Delta: DF tem 387 casos confirmados e sete óbitos da variante

SS Samara Schwingel

A variante Delta já é predominante no DF - (crédito: Getty Images)

O Distrito Federal registrou, em uma semana, mais 41 casos de infecção pela variante Delta da covid-19. Nesta segunda-feira (20/9), o diretor de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde, Fabiano dos Anjos, atualizou os dados sobre a cepa na capital e afirmou que 387 casos já foram registrados.

Além disso, Fabiano afirmou que não houve atualização no número de mortes pela variante — foram sete no total, sendo seis de moradores do DF e um de Goiás.

“Como a variante já é predominante no DF, não vamos mais trazer os boletins como antes, mas tenho dados atualizados”, afirmou Fabiano.

Na última segunda-feira (13/9), o DF tinha 346 casos. Os números são referentes às amostras analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF). Segundo a última atualização, a capital conta com 100% das amostras analisadas com a presença de material genético da Delta.

Casos

Nas últimas 24h, o Distrito Federal registrou mais 1.091 casos pelo novo coronavírus. A capital não registrava mais de 1.000 casos em um dia desde 6 de setembro, quando confirmou 1.060 infecções. Neste domingo (19/9), foram notificadas ainda 11 mortes, das quais nove tinham 60 anos ou mais.

Com a atualização do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), são 485.590 casos confirmados e 10.284 mortes pela covid-19 desde o começo da pandemia; 467.341 (96,2%) estão recuperados.

A taxa de transmissão do Sars-CoV-2 na capital está em 1,04 e indica tendência de avanço da pandemia. O valor em 1,04 significa que 100 pessoas transmitem a doença para outras 104.