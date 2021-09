PCDF investiga contratos de superfaturamento na Secretaria de Turismo

AM Ana Maria Pol

(crédito: Divulgação/PCDF)

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) foi alvo, na manhã desta terça-feira (21/9), de uma operação da Polícia Civil do DF (PCDF) que investiga suposto superfaturamento em contratações feitas pela pasta. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em endereços vinculados à pasta, no DF e Goiás. Entre esses endereços, estão incluídas as residências dos agentes públicos envolvidos, a sede das pessoas jurídicas e de seus sócios e a própria Setur-DF.

A investigação teve início em maio, com base em uma denúncia anônima de que o crime estaria ocorrendo por meio da alteração da metragem dos locais de execução de serviços na secretaria e da compra de bens por valor consideravelmente superior àquele já utilizado em compras anteriores do próprio órgão. De acordo com a PCDF, as buscas visam a obtenção de elementos probatórios "que irão subsidiar ou reforçar as investigações em andamento."

Nos casos analisados, a corporação identificou indícios de que a área fixada como base para a realização de serviço de lavagem e desinfecção nos centros de atendimento ao turista variou cerca de 273% acima do tamanho real. Em outro procedimento, as investigações estabelecem fortes suspeitas de variação superior a 2000% no contrato celebrado no ano de 2020, tomando-se por base contratação similar celebrada em 2019.

De acordo com a PCDF, trata-se da contratação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo, dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e controle e manejo de pombos. "Saliente-se que neste ponto, além da adulteração realizada em relação à metragem do local em que seria prestado o serviço, chamou atenção o valor total pago", ressaltou a corporação, em nota.

A operação, denominada El Dorado, foi coordenada pela Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCOR/DECOR).

O outro lado



Procurada pela equipe de reportagem do Correio a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, disse que está em viagem oficial para Pernambuco, mas que já providenciou o imediato retorno para Brasília, para esclarecer o que for necessário. Confira na íntegra:

“Fui surpreendida por essa operação da PCDF. Mas quero também estar a frente dessa investigação para atender integralmente às determinações judiciais. Estou em viagem oficial ao Estado de Pernambuco mas já providenciei meu imediato retorno . Assim que eu desembarcar em Brasília , estarei inteiramente a disposição para esclarecer o que for necessário”.