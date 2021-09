Programa lembra dia de luta da pessoa com deficiência com inclusão digital

AM Ana Maria Pol

(crédito: Ana Maria Pol/CB/D.A Press)

Na manhã desta terça-feira (21/8), o governador Ibaneis Rocha (MDB) inaugurou o programa Conecta +, iniciativa que beneficiará mais de 20 mil deficientes físicos de baixa renda com bolsa de dados e distribuição de chips com internet 4G gratuita. O evento ocorreu no Palácio do Buriti e a mulher do governador, a secretária de Desenvolvimento Social do DF Mayara Rocha, também esteve presente.

O programa tem como objetivo a promoção da inclusão digital na capital federal e o aumento dos índices de conectividade dos cidadãos. A solenidade foi realizada no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado nesta terça-feira (21/9).

Durante a solenidade, Ibaneis reforçou a importância das pessoas com deficiência. “Aqui no DF são mais de 600 mil pessoas com deficiência e que precisam ser olhadas com um olhar de mais atendimento, de mais carinho”, disse. Segundo o chefe do executivo local, o objetivo é ampliar os programas que atendem ao público. “É uma vitória que será ampliada para que todos tenham o direito de se locomover no DF, para que todos possam se conectar no mundo digital”, ressaltou.

Ibaneis reiterou, ainda, a importância do dia de luta da pessoa com deficiência. “Quero deixar claro o meu compromisso com uma vida melhor pra cada um de vocês. E parabéns pra vocês, que é um dia de luta, não de comemoração. Mas existe um governo determinado em melhorar a vida de cada um de vocês. Que esse serviços consigam dar benefício, alegria, pra cada pessoa que fizer uso”, completa.

“A pauta com pessoa com deficiência tem se tornado cada vez mais frequente Brasil afora. E aqui, no DF, temos a responsabilidade de ser exemplo para outros, porque é aqui que temos toda a cúpula”, diz Mayara Rocha, que é conhecida como madrinha da pasta da pessoa com deficiência.

O evento contou com a presença do vice-governador, Paco Britto (Avante), e de vários secretários de estado e autoridades, entre eles o chefe da pasta de Tecnologia e Inovação do DF, Gilvan Máximo, a Secretaria de Educação, Helvia Paranaguá, e o empresário Paulo Octávio.

Através do programa, o GDF espera atender 20 mil cidadãos do Distrito Federal com foco inicial nas pessoas com deficiência e de baixa renda, um público que se mostrou um recorte adequado para esta primeira experiência, conforme dados da Secretaria de pessoa com deficiência.

DF Acessível

Ao longo da manhã, o chefe do executivo aproveitou, ainda, para inaugurar o programa DF Acessível. A iniciativa terá um sistema de transporte por vans gratuito, que visa suprir a necessidade de transporte de pessoas com deficiência que tenham uma dificuldade de locomoção maior para atendimentos médicos, hospitalares, educacionais, esportivos. Inicialmente, o serviço será exclusivo para pessoas com deficiência de locomoção severa.

De acordo com o Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD), Flávio Santos, a iniciativa foi muito esperada pelo público contemplado. O objetivo, segundo ele, é atender pessoas com deficiência que não conseguem utilizar efetivamente o transporte público, seja pela dificuldade de acessibilidade, seja pela própria limitação. “São programas que visam transformas vidas, mudar a condição de uma pessoa que não tinha a possibilidade de estar inserida em seu meio social pela dificuldade de locomoção e agora vai ter”, ressalta.