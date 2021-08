Laboratório da UnB doa 1,5 mil protetores faciais a alunos especiais do DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Mary Leal/Secretaria de Educação do DF)

A Universidade de Brasília (UnB) doou, nesta quarta-feira (25/8), 1,5 mil protetores faciais contra a covid-19 à Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF). Produzidos pelo Laboratório Aberto da Faculdade de Tecnologia da UnB, em plataforma de produção com 50 impressoras 3D, eles serão todos enviados para uso de professores e estudantes dos Centros de Ensino Especiais da rede pública de ensino do DF.

“Esses protetores serão muito úteis a nós, porque servirão a nossos estudantes especiais, que têm muita dificuldade de usar a máscara cirúrgica”, afirmou a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, ao receber as caixas com o material.

Orientados pela coordenadora do laboratório, a engenheira e professora Andréa dos Santos, 15 alunos dos cursos de engenharia, design e comunicação se dedicam a criar ou digitalizar formas existentes para produzir ou reproduzir objetos, que vão desde peças de motos elétricas até uma parte rara do mecanismo interno de um piano antigo — tudo a base de resina plástica.

Os protetores faciais foram feitos na mesma plataforma de impressoras. Nesse caso, a matéria-prima e os demais custos foram financiados com recursos do Ministério Público do Trabalho (MPT) e geridos pela Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec).

O diretor da Faculdade de Tecnologia, Márcio Muniz, lembra que a primeira fornada de protetores faciais feitos no Laboratório Aberto foi doada aos médicos da linha de frente de combate à covid-19 no início da pandemia.

“Agora ficamos muito felizes em poder ajudar a área da educação. Tenho certeza que ajudamos a salvar muitas vidas com esses equipamentos, e agora vamos ajudar na retomada do processo de aprendizagem das crianças”, comemora Muniz.

Centros de Ensino Especiais beneficiados

- CEE 01 de Brazlândia



- CEE 01 de Ceilândia



- CEE 02 de Ceilândia



- CEE 01 do Gama



- CEE 01 do Guará



- CEE 01 de Planaltina



- CEE 01 Brasília, no Plano Piloto



- CEE 02 Brasília, no Plano Piloto



- CEE de Deficientes Visuais, no Plano Piloto



- CEE 01 de Samambaia



- CEE 01 de Santa Maria



- CEE 01 de Sobradinho



- CEE 01 de Taguatinga

Com informações da Secretaria de Educação do DF