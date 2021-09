JE Júlia Eleutério

Jovens fazem cursos de capacitação através do Projeto Soldado-Cidadão - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Projeto Soldado-Cidadão (PSC) no Distrito Federal iniciou uma nova etapa de 2021 neste mês de setembro. Com duração de cerca de dois meses, o programa é coordenado pelo Ministério da Defesa com o apoio das Forças Armadas e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O objetivo da ação é capacitar jovens que fazem parte do corpo militar através de cursos técnicos para melhor colocação no mercado de trabalho após o serviço obrigatório.

O empreendedor Braulio Muniz, 35 anos, fez parte do projeto quando militar e, ao sair do Exército, em fevereiro deste ano, decidiu abrir uma empresa de distribuição de carga empregando os conhecimentos adquiridos nos cursos feitos no Senai. “Em uma conversa durante um curso, um militar me deu a ideia de mexer com área de distribuição de carga interestadual. Fui pesquisar e acabei abrindo uma empresa nesse ramo aqui no DF”, relata. Morador da Asa Sul e filho de militar, ele conta que fez aulas de instrutor de trânsito, de cargas indivisíveis, produtos perigosos, transporte coletivo e condutor de veículos de emergência. “Através desses cursos, eu enxerguei a oportunidade de trabalho”, acrescenta.

Assim como Braulio, estima-se que 300 militares da Marinha e do Exército vão participar, nesses próximos meses, dos cursos de Auxiliar Mecânico de Manutenção em Automóveis, de Condutor de Transporte Coletivo, de Instalador Hidráulico, de Operador de “Drone”, de Pintor Residencial e de Auxiliar Administrativo, de Logística e Financeiro. Os cursos são oferecidos de forma gratuita para aqueles militares que desejarem participar.

Segundo o coordenador do PSC no DF, coronel Mello, aproximadamente 633 jovens militares foram capacitados pelos cursos ofertados até o momento. “Felizmente, a procura é muito grande, mas infelizmente a disponibilidade de vagas não é”, destaca. O coronel explica que, em função da pandemia e das instalações físicas das instituições, o número de alunos fica em torno de 20 a 35 militares por curso. “Em alguns casos, o número de militares que procuram um curso triplica em relação à capacidade de atendimento”, completa.

De acordo com o Ministério da Defesa, desde a criação do PSC, em 2004, a ação já beneficiou mais de 255 mil jovens nos 26 Estados e no Distrito Federal. Neste ano, foram investidos mais de R$ 3 milhões em recursos que devem beneficiar cerca de quatro mil jovens no país.