Programa de qualificação para jovens começa nesta segunda (31/5)

CB Correio Braziliense

Alunos com as melhores notas poderão escolher outra qualificação - (crédito: Anete Lusina / Pexels)

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do programa de qualificação profissional Renova-DF, criado pela Secretaria de Trabalho, pretende atender a 3 mil alunos e pagar ajuda de custo no valor de um salário mínimo, além de seguro contra acidentes pessoais e auxílio transporte. As aulas de auxiliar de manutenção serão práticas e aplicadas na conservação do patrimônio público da capital do país.

O lançamento do programa será em 31 de maio, às 10h, na Praça da Bíblia, QNP 19, em Ceilândia Norte. O objetivo do projeto é capacitar profissionais para atender às exigências do mercado de trabalho. Serão 90 dias de formação para cada grupo de mil alunos. O curso oferece aulas teóricas e práticas ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

As aulas práticas irão utilizar o próprio patrimônio público do GDF e possibilitarão, por exemplo, a revitalização de praças, parques infantis, calçadas, jardins, Pontos de Encontros Comunitários e paradas de ônibus.

A pasta destaca que o projeto auxilia também no combate ao desemprego e proporciona cidadania ao qualificar os profissionais. Para ter direito aos auxílios oferecidos pela Secretaria de Trabalho e ao certificado de conclusão do curso, o aluno deverá ter frequência e aproveitamento igual ou acima de 80%.

Caso o aluno tenha um rendimento acima de 80%, ele poderá, gratuitamente, escolher outro curso de qualificação do Senai. Alunos analfabetos também terão gratuidade no curso de alfabetização.

Formações

O projeto oferece seis diferentes cursos:

Carpinteiro;

Jardineiro;

Eletricista;

Encanador;

Serralheiro;

Pedreiro;

Duração: mínimo de 80 horas, sendo até 20 horas semanais



A pasta também irá disponibilizar um cadastro reserva no total de 6 mil vagas. Para participar, é preciso ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro em situação regular no país, desempregado, maior de 18 anos e morador do DF. As atividades práticas serão distribuídas em diversas regiões administrativas da capital federal.

Para mais informações, entre em contato:

(61) 3773-9560 - (61) 3773-9557

WhatsApp: (61) 99199-3268 - (61) 6199198-8727