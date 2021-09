Polícia prende quadrilha acusada de roubar joalheria em Ceilândia

CB Correio Braziliense

Durante investigações, polícia localizou cinco envolvidos nos crimes - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde desta terça-feira (21/9), integrantes de uma quadrilha acusada de roubar uma joalheria em Ceilândia, na QNM 17. Após as investigações da 15ª Delegacia de Polícia, os agentes localizaram cinco envolvidos no crime.

Entre os acusados, está um casal que simulava procurar alianças de casamento. Eles entraram na loja e renderam a única vendedora que se encontrava no local. A mulher foi amarrada e trancada no banheiro do estabelecimento. Ao todo, os criminosos levaram aproximadamente R$ 13 mil.

Os envolvidos foram presos no momento que dividiam os produtos roubados. Os policiais apreenderam anéis, uma arma de fogo e dois veículos utilizados no crime. Na casa onde o grupo estava reunido também foram encontrados 600g de maconha e uma balança de precisão. O grupo vai responder pela prática de roubo circunstanciado.