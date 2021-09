Jovem é preso em operação da PCDF ao descartar droga em vaso sanitário

DD Darcianne Diogo

Droga foi descartada em vaso sanitário por suspeito - (crédito: PCDF/Divulgação)

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (22/9), policiais civis da 4ª Delegacia de Polícia (Guará) deflagraram a operação Cremágicos e cumprirau quatro mandados de busca e apreensão em residências da região no objetivo de combater o tráfico de drogas na área.

Os mandados de busca foram cumpridos nas quadras da QI 06, QE 14 e QE 20 do Guará. Um jovem, 21 anos, foi preso em flagrante em posse de grande quantidade de maconha, que era destinada à venda para usuários, segundo as investigações.

No momento em que os policiais chegaram ao endereço, o suspeito tentou descartar parte da droga no vaso sanitário do banheiro da casa. A apuração policial constatou, ainda, que os entorpecentes eram anunciados em anúncios na internet criado pelos próprios criminosos.

Foram apreendidos uma porção de maconha no interior do quarto; uma porção escondida na janela do banheiro; três porções descartadas no chão da área externa; uma porção dentro do vaso sanitário, além de duas embalagens de sementes de maconha. O homem foi conduzido à delegacia e indiciado por tráfico de drogas.