Mulheres a partir de 40 anos podem fazer mamografia de graça até sábado

Com a chegada do Outubro Rosa e o início de mais uma fase da campanha Mamografia no SUS a partir dos 40 anos, mulheres a partir dos 40 anos e em vulnerabilidade social poderão fazer o exame de mamografia de graça entre 21 e 25 de setembro.

Os exames serão realizados na carreta da campanha "Mulheres Amigas", que está estacionada na Rodoviária do Plano Piloto, das 8h às 18h. A campanha é uma parceria com a ONG Américas Amigas e para participar é preciso fazer um cadastro no site da instituição.

"A iniciativa surgiu para levar mamografia a locais com demanda reprimida e ao mesmo tempo oferecer outros exames complementares no mesmo atendimento", explica Mirna Hallay, gerente-geral da ONG Américas Amigas.

A carreta ficará estacionada na plataforma F do Setor Leste, no térreo do terminal. E, para fazer o exame, além do agendamento é necessário levar documentos pessoais e, se possível, os exames de mamografia e ultrassons anteriores.

Fundada em 2009, a ONG Américas Amigas tem como objetivo reduzir as taxas de mortalidade por câncer de mama entre mulheres, por meio do diagnóstico precoce.

O objetivo da ONG vai de encontro com as campanhas do Outubro Rosa, um movimento popular internacional que busca ao longo do mês conscientizar e alertar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

Com base na portaria nº 61/2015 do Ministério da Saúde, o exame preventivo no SUS está restrito a mulheres entre 50 e 69 anos. A campanha Mamografia no SUS a partir dos 40 anos pede apoio ao projeto de Decreto Legislativo nº 679/2019, que tem o objetivo de garantir a realização do exame no sistema de saúde pública para mulheres dessa faixa etária.

