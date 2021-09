DF registra redução de 72,7% de casos de dengue em 2021

RN Renata Nagashima

O Distrito Federal registrou, entre 3 de janeiro a 16 de setembro, dez mortes e 12.188 casos de dengue. De acordo com o último balanço da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), divulgado nesta terça-feira (21/9), os números representam uma redução de 76% de óbitos, se comparado ao mesmo período do ano passado, que registrou 43 mortes pela doença. Em relação ao número de infectados, a queda foi de 72,7%; na mesma janela de tempo de 2020 foram registrados 44.570 casos de dengue.

O levantamento ainda aponta que a maioria dos casos foi registrada em Planaltina (3.001), Sobradinho I (1.368), Ceilândia (1.102), Sobradinho II (802) e São Sebastião (774). Juntas, as regiões representam 57,8% dos casos de 2021. As regiões que tiveram o menor número de casos foram SIA (12), Candangolândia (30), Varjão (36) e Cruzeiro (59).

A maioria dos infectados foi mulheres de 30 a 39 anos. Dos 10 óbitos confirmados, 60% foram de mulheres que fazem parte dos grupos de 40 a 49 anos e 70 a 79 anos.

Prevenção

O Ministério da Saúde aponta que a melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, eliminando água armazenada que pode se tornar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, galões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção e, até mesmo, em recipientes pequenos, como tampas de garrafas.

Para se proteger, o órgão orienta o uso de repelentes e de roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia, quando os mosquitos são mais ativos; utilizar telas de proteção com buracos de, no máximo, 1,5 milímetros nas janelas da casa; deixar portas e janelas fechadas; manter o terreno de casa sempre limpo e livre de materiais ou entulhos que possam ser criadouros; tampar caixas d’água; manter as calhas sempre limpas; deixar garrafas sempre viradas com a boca para baixo; limpar com escova ou bucha os potes de água para animais; e colocar areia nos vasos de plantas.