Distrito Federal tem dia mais quente para o mês de setembro em 60 anos

AI Ana Isabel Mansur PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou a maior temperatura para o mês de setembro no Distrito Federal desde o início da série histórica, em 1961. Nesta terça-feira (21/9), os termômetros da capital do país marcaram 37,1°C na estação meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina. O indicador também é o mais alto do ano até agora.

Até então, o dia mais quente de 2021 havia sido registrado em 6 de setembro e na segunda-feira (20/9), quando a temperatura máxima chegou a 35,9°C, na mesma estação meteorológica. "37,1°C é a mais alta registrada neste mês na série histórica. A maior para o período havia sido, até então, de 36,2°C, em 2019. O Inmet faz os registros por estações convencionais desde 12 de setembro de 1961. Em 2000, chegaram as estações automáticas", explica a meteorologista Naiane Araújo.

A temperatura mais alta deste ano superou, ainda, os dias mais quentes de 2018 e de 2019. Mas, em 2020, o recorde foi de 37,8°C — também em Águas Emendadas. Nesta terça-feira (21/9), a secura persistiu, e a umidade relativa do ar chegou a 12% nas estações de Águas Emendadas e do Gama.

Nos demais pontos, o índice ficou em 13% (Paranoá), 14% (Brasília) e 15% (Brazlândia). Em relação às temperaturas, os registros alcançaram 34°C, em Brazlândia; em 34,9°C, em Brasília; 35,7°C, no Paranoá; e 36,2°C, no Gama.