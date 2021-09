Motorista de ônibus é preso ao vender drogas na Rodoviária do Plano

DD Darcianne Diogo

(crédito: Polícia civil DF/ Divulgação)

Um motorista de ônibus do Distrito Federal, de 34 anos, acabou preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta quarta-feira (22/9), após investigações revelarem que ele vendia drogas na Rodoviária do Plano Piloto, no intervalo das rotas. Um jovem, de 22 anos, apontado como fornecedor dos entorpecentes também foi detido.

A investigação conduzida pela 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) durou cerca de dois meses e revelou que o motorista traficava drogas, principalmente maconha, durante as pausas dos itinerários. As substâncias químicas eram vendidas para outros rodoviários e para pessoas que passavam pela rodoviária. De acordo com a apuração policial, algumas vendas chegaram a ser efetuadas dentro do próprio ônibus em meio ao transporte de passageiros.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão da Justiça do DF, os policiais encontraram, na casa do motorista, em Ceilândia, várias porções de maconha, balança de precisão, sacos plásticos para separar as drogas e uma faca com resquícios de droga. Um jovem supostamente responsável por prover os entorpecentes também foi preso. Na residência dele, foi apreendido grande quantidade de droga.

A PCDF esclarece que monitora o tráfico de drogas na região central de Brasília e constatou que alguns traficantes, para evitar a ação policial, costumam se passar por trabalhadores. Destacou, no entanto, que as investigações têm logrado êxito em identificar esses traficantes transvestidos de trabalhadores.