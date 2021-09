Bloco infantil do Hospital de Sobradinho é esvaziado após queda de energia

AM Ana Maria Pol

A secretaria de Saúde não informou quando o atendimento será retomado - (crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

O bloco Materno Infantil do Hospital Regional de Sobradinho teve bandeira negra decretada pela Secretaria de Saúde. Nesta quarta-feira (23/9), os atendimentos foram interrompidos devido à queda de energia elétrica interna. Com o espaçamento de 13 dias, é a segunda unidade de saúde que teve as atividades interrompidas pela pasta.

De acordo com a pasta, a queda foi reparada, mas o órgão não informou quando o atendimento será retomado. Os pacientes que estavam internados no local foram transferidos para outras unidades, entre eles bebês, gestantes e puérperas. Assim, as pacientes que necessitarem de atendimento de alto risco deverão procurar o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), e os de menor risco, os hospitais do Paranoá (HRP) e Universitário de Brasília (HUB).

Transferências

Em nota, a pasta garantiu que a transferência não prejudica o quadro de saúde dos pacientes. “Os respiradores que funcionam na unidade possuem baterias que os mantém funcionando, mesmo com a queda da eletricidade. A autonomia dos equipamentos varia entre 2h e 24h, a depender da marca do aparelho. Desta forma, há um tempo hábil para que o paciente seja transferido de uma unidade para outra sem qualquer prejuízo à assistência”, disse.

Após bebês, gestantes e puérperas serem transferidos, surgiu o boato de que um recém-nascido da unidade teria morrido durante a ação. Em nota, a Secretaria esclareceu que o óbito não tem relação com a queda de energia. “A criança tinha prematuridade extrema e já estava com o quadro de saúde instável. A pasta se solidariza com a família e lamenta o óbito”, pontuou. A pasta garantiu que as demais alas do hospital continuam com atendimento normal.

Reparo na rede

Sobre o reparo na rede elétrica, a Neoenergia Brasília informou que o fornecimento até o ponto de entrega do Hospital de Sobradinho está normal, não havendo defeito nas instalações da Distribuidora. A empresa ressaltou ainda que disponibilizou suas equipes técnicas que atuaram em conjunto com a equipe de manutenção do hospital para apoiar na identificação do defeito e auxiliar nos reparos.

Memória: Hospital de Santa Maria

No dia 9 de setembro, pacientes do pronto-socorro, do 1º e 2º andares do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), tiveram que ser retirados às pressas da unidade após um princípio de incêndio na unidade de saúde. O fogo teria começado em uma caixa de eletricidade, no subsolo. Médicos e enfermeiros arrastaram as macas com os doentes para o estacionamento do hospital. Pessoas em cadeiras de rodas e em cadeiras comuns ficaram na calçada. Outra parte ficou de pé, entre os carros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), os sistemas de incêndio (sprinklers) funcionaram, o que fez com que as chamas fossem rapidamente debeladas. Por volta das 17h30, os militares atuavam no rescaldo resfriando a área atingida para evitar novos focos.

Em nota, o Iges-DF, responsável pela unidade, explicou à época que o fogo foi controlado e que não havia vítimas. "A Secretaria de Saúde informa que foi decretada bandeira negra, pelo secretário de saúde, general Pafiadache, no Hospital Regional de Santa Maria, em decorrência de incêndio focal, ocorrido no subsolo da unidade hospitalar. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo já se encontra controlado e não há registro de vítimas", diz a nota.

A bandeira negra é decretada em casos excepcionais e significa que o hospital está fechado para receber novos pacientes, ficando suspensas, até segunda ordem, as consultas agendadas.