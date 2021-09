Médico ortopedista Flory Machado morre aos 77 anos, vítima de câncer

PM Pedro Marra

Flory Machado era conhecido como o "cientista dos joelhos" e foi preceptor de residência médica - (crédito: Arquivo pessoal)

O médico ortopedista Flory Machado Sobrinho morreu, na manhã desta quarta-feira (15/9), aos 77 anos, vítima de um linfoma não Hodgkin (tipo de câncer que atinge o sangue). Conhecido como o “cientista dos joelhos”, o gaúcho de Tupanciretã (RS) morava em Brasília desde 1968 e fazia atendimentos gratuitos a pacientes do Hospital de Base de Brasília (HBB). Na unidade, ele trabalhou por mais de 40 anos como preceptor da residência médica, função de professor em hospital.

Julian Machado, 46, filho do médico e também ortopedista, recorda que o pai deu aula a muitas pessoas na Universidade de Brasília (UnB), onde ele era professor assistente, apesar de não ter sido docente. “Ele trabalhou por muitos anos no HUB (Hospital Universitário de Brasília), e mais de 40 anos como preceptor da residência médica no Hospital de Base, foi professor para várias gerações de ortopedistas de Brasília”, afirma.

Ele relembra como foi a relação que teve com o pai durante a vida pessoal e profissional. “Ele foi presente na minha formação. Era um médico apaixonado pela medicina e pelo futebol. Jogou bola até os 75 anos de idade. Era gremista fanático. Era uma pessoa extremamente caridosa. Atendia as pessoas de graça, e nunca se preocupou com a parte financeira. Ele deixou um legado, um exemplo”, comenta o filho.

Flory também foi médico esportivo do antigo clube de futebol da capital federal, CEUB, exerceu a função de presidente da regional do DF da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), e foi vice-presidente da SBOT a nível nacional. O médico ocupou os cargos na década de 1980.

O velório de Flory Machado será na tarde desta quarta-feira (15/9), no Cemitério Campo da Esperança, das 15h às 17h. Em seguida, ocorre o sepultamento. Além de Julian, o ortopedista deixa uma filha, Bianca Machado Neri, farmacêutica, 42 anos. Ele também deixa cinco netos, sendo duas meninas de Julian, duas meninas e um menino.



Em nota, o Conselho Regional de Medicina (CRM-DF) lamentou a morte de Flory Machado. "Com imensa dor, o CRM-DF informa o falecimento do médico ortopedista Flory Machado Sobrinho, vítima de um linfoma. Conhecido popularmente como 'cientista dos joelhos', Flory é um destaque na Medicina do Distrito Federal, tendo sido homenageado como um dos homens que contribuíram com os 60 anos de Brasília", diz um trecho do texto.

"Inscrito no CRM-DF desde 1971, Flory ajudou muitos pacientes e, neste momento de dor, o Conselho se solidariza com todos que se entristecem pela perda deste grande profissional", conclui o texto.