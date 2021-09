Olha a chuva! DF deve ter trégua na seca e no calor nesta quinta-feira

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Depois de setembro ter batido o recorde de calor na média histórica desde 1961, na última terça-feira (21/9), quando os termômetros marcaram 37,1°C, o Distrito Federal finalmente terá uma trégua na seca e nas altas temperaturas. Para esta quinta-feira (23/9) é previsto um recuo no calor e aumento na umidade relativa do ar.

Ao longo do dia, a temperatura máxima deve ficar em 31°C, com mínima de 22°C. Já a umidade ficará entre 65%, durante a manhã, e 30% no período da tarde. “Existe uma possibilidade de amanhã ter chuvas em algumas regiões. Isso porque os ventos mudaram a direção com a chegada de uma pequena frente fria, e isso aumenta a nebulosidade. Inclusive hoje, no fim do dia, há riscos de algumas pancadas de chuva”, conta o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cléber Souza.

O especialista explica que os ventos estão trazendo umidade para o DF e que, ao longo do dia, com o aumento das temperaturas, haverá formação de mais nuvens, o que garante a umidade do ar. “Diferentemente de antes, quando estávamos com o céu praticamente sem nuvens”, destaca. No entanto, o especialista pontua que outubro ainda pode trazer o calor de volta.

“Se tivermos a atuação de alguma outra massa de ar seco, as temperaturas podem ficar altas e o clima, seco de novo. Temos de lembrar que setembro e outubro são meses que batem recorde de altas temperaturas. No entanto, se continuarem chegando frentes frias e as chuvas ficarem intensas, as temperaturas podem se manter amenas”, finaliza.