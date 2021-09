JE Júlia Eleutério

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deu início, na manhã desta quinta-feira (23/9), a uma grande operação na região da Fercal e de Sobradinho II, com pelo menos 35 alvos. A operação tem como objetivo o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão de menores de idade. Até a última atualização, oito pessoas foram presas, sendo quatro prisões em flagrante e quatro devido a mandado emitido.

A 35ª Delegacia de Polícia e várias divisões da polícia atuam na operação, que já dura mais de três horas e ainda está em andamento. Além dos presos, foram apreendidas armas, drogas, munições e celulares como produto do crime. Cães farejadores foram usados para localizar as drogas e auxiliar os policiais durante a operação. A PCDF informa que não tem a contabilidade exata das apreensões porque as diligências não foram finalizadas.

