Mais 3 restaurantes comunitários terão café da manhã a R$ 0,50

RM Rafaela Martins

O café da manhã inclui um carboidrato, uma bebida e uma fruta fresca - (crédito: Renato Raphael/Sedes)

A partir de quarta-feira (29/9), o restaurante comunitário da Estrutural servirá café da manhã a R$ 0,50. Essa medida passa a valer, respectivamente, para as unidades de São Sebastião e Ceilândia, nos dias 1/10 e 2/10.

Assim, o Distrito Federal passa a ter sete restaurantes comunitários com maior oferta na venda das refeições a preços populares. Paranoá, Brazlândia, Samambaia e Sol Nascente foram os primeiros a aderir esse serviço.

A secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, explicou que isso garante o alimento de muitos brasilienses: “Agora, com a oferta do café da manhã nessas unidades, estamos ampliando a garantia da segurança alimentar da população do DF, em especial as pessoas mais vulneráveis. É o trabalhador tendo a certeza de que terá o seu pão e leite antes de iniciar o trabalho”, contou.

No cardápio do café da manhã há sempre um carboidrato, como pão com margarina, bolo ou pão de queijo, além de uma bebida, geralmente café ou achocolatado, e uma fruta fresca. A refeição vendida pelos restaurantes comunitários custa, em média, R$ 6,17 – mas, para o usuário, sai por apenas R$ 1, enquanto o Governo do Distrito Federal (GDF) complementa esse valor com R$ 5,17.

Ajustes

De sexta-feira (24/9) a domingo (26/9), o Restaurante Comunitário da Estrutural estará fechado para iniciar a adaptação à oferta do café da manhã. A suspensão temporária no funcionamento tem como objetivo realizar a troca dos equipamentos e possíveis ajustes no espaço coletivo.

O DF conta com 14 restaurantes comunitários que comercializam refeições adequadas e saudáveis a preços acessíveis. Só o do Sol Nascente serve uma média de 1,5 mil refeições diariamente. O serviço de café da manhã está disponível nas unidades da Estrutural, Sol Nascente, Paranoá e Samambaia das 7h às 8h30 e, na de Brazlândia, das 6h30 às 8h30.

Preparadas por funcionários das empresas contratadas, as refeições são planejadas e monitoradas por uma equipe técnica composta por nutricionistas servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) para garantir a qualidade e o sabor da alimentação servida, evitando, assim, o desperdício de alimentos.

Lançamento do documentário

Os restaurantes comunitários do DF são o pano de fundo do episódio 6 da série documental A rua: do acolhimento à autonomia. Lançado nesta quinta-feira (23/9), o capítulo trata, principalmente, da gratuidade das refeições para população em situação de rua. A série mostra a realidade de personagens que, sem esse benefício, teriam dificuldades para se alimentar. O episódio, assim como os demais, está disponível no Instagram da Sedes.

Endereços dos restaurantes

Brazlândia: Quadra 36 – Área Especial nº 1 – Vila São José.

Ceilândia: QNM 1 – Bloco 01 – Lote 01 – Ceilândia Centro.

Estrutural: Quadra 14 – Área Especial – Vila Estrutural.

Gama: Setor Central – Área Especial – Complexo Esportivo do Gama – Estádio Bezerrão.

Itapoã: Quadra 61 – Área Especial, entre os conjuntos D/E – Condomínio Del Lago.

Paranoá: Quadra 2 – Lote A – Feira Livre – Área Especial.

Planaltina: Setor Recreativo e Cultural – Módulo Esportivo – Via WL 1.

Recanto das Emas: Quadra 1 – Lote 1 – Centro Urbano.

Riacho Fundo II: Quadra 10 – Conjunto 1 – Lote 1.

Samambaia: ADE/S – Conjunto 15 – Lotes 1/2, às margens da BR-060.

Santa Maria: Av. Alagados, Área Central, junto ao prédio da administração regional.

São Sebastião: Centro de Múltiplas Atividades – Lote 2, próximo à administração regional.

Sobradinho: AR 13 – Área Especial 8 – Quadra 3 – Setor Administrativo.

*Horário de funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 11h às 14h. Pessoas em situação de rua atendidas pelo Serviço de Abordagem Social da Sedes têm acesso gratuito às refeições.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social.