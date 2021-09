Prevenção ao suicídio é tema de oficina de gestão de conflito e comunicação

CB Correio Braziliense

Oficina será ministrada pelo TRT da 10ª região - (crédito: Anthony Tran/Unsplash)

Tendo em vista que o isolamento social e o trabalho remoto potencializaram o aumento de casos de ansiedade e depressão, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 10ª Região, promove uma oficina para debater e incentivar a reflexão e a sensibilização quanto à importância da prevenção ao suicídio e os cuidados com a saúde mental no trabalho.

A oficina será transmitida pela plataforma Zoom, nesta quinta-feira (23/9), das 16h às 18h. O evento será ministrado pela psicóloga, especialista em saúde coletiva com atuação na área de psicologia da saúde perinatal, infantojuvenil e parental, Regina Coeli Japiá Mota.

O evento faz parte da campanha do setembro amarelo no TRT-10, realizada pelo Núcleo de Atenção à Saúde do regional, em parceria com o Grupo Interinstitucional de Trabalho Seguro do GETRIN-10 com apoio da EJUD-10.

Programação do mês

A próxima oficina, sobre atividades artísticas e culturais potencializando a saúde mental, será realizada no dia 30 de setembro.

As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário disponível no site do TRT-10.