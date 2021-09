Polícia Civil prende assassinos de estudante morto ao sair de escola

DD Darcianne Diogo

(crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde desta quinta-feira (23/9), os dois acusados de assassinar o adolescente Geoffrey Stony Oliveira do Nascimento, de 16 anos, quando saía da escola. O estudante foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) e teve o celular levado pelos criminosos. Os acusados têm 17 e 18 anos cada um. Ambos estavam em uma casa, na QNN 19.

O crime aconteceu no final da manhã desta quarta-feira (22/9), no Conjunto D, por volta das 10h50. Imagens do circuito interno de segurança de uma das casas da rua captaram o momento exato em que os dois suspeitos pedalam em biciletas momentos depois do assassinato. A arma ainda não foi localizada.

Segundo as investigações conduzidas pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), os dois envolvidos no latrocínio são os mesmos que, minutos antes de matarem Geoffrey, renderam, assaltaram e levaram o celular de uma mulher nas proximidades. Os dois estavam armados e, no momento que abordaram o adolescente, efetuaram um disparo de arma de fogo contra o peito do estudante.