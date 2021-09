Adolescente foi morto em assalto depois de sair da escola em Ceilândia

DD Darcianne Diogo

O adolescente, 16 anos, vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) no final da manhã desta quarta-feira (22/9), em Ceilândia, saía da escola quando foi assassinado a tiros por dois criminosos. Até a última atualização dessa reportagem, ninguém havia sido preso.

Geoffrey Stony Oliveira do Nascimento estudava no Centro Educacional 11 de Ceilândia (CED 11), quando por volta das 10h30, deixou a instituição e caminhou por cerca de 1km, onde aguardaria o pai buscá-lo para levá-lo para a casa. A família tem uma residência na QNP 5, mas atualmente residia na Guariroba. "Estamos estarrecidos com a notícia. Ele era um garoto sensacional, muito discreto, de muita luz e sereno", disse uma moradora, que preferiu não se identificar.

Enquanto esperava o pai na rua, dois suspeitos em uma bicicleta abordaram Geoffrey, anunciaram um assalto e roubaram o celular do garoto. Segundo as investigações conduzidas pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), há indícios de que a vítima teria reagido ao assalto. A dupla efetuou disparos de arma de fogo contra o menor e o atingiram no peito. O pai de Geoffrey chegou menos de dois minutos depois do crime. "Ele estava desesperado. Chegou gritando, colocou o filho logo no carro e saiu em disparada ao hospital", disse a testemunha.

No Hospital Regional de Ceilândia (HRC), Geoffrey não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) trabalha com a linha de latrocínio e segue em busca dos suspeitos. "Momentos antes de tirar a vida da vítima, os suspeitos cometeram um outro assalto na mesma região. Estamos em diligências para capturá-los o mais rápido possível", frisou o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva.