Ibaneis se diz contrário à implementação do passaporte de vacinação

SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 20/5/21)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se posicionou contra a adoção de um passaporte de vacinação na capital do país. A medida consiste em cobrar um documento que comprove o ciclo vacinal completo para que as pessoas circulem em ambientes fechados. "Sou contrário", disse o chefe do Executivo local ao Correio.

A declaração foi feita minutos após os gestores da Secretaria de Saúde informarem que estudam a possibilidade de implementação da medida. Em coletiva realizada na tarde desta quinta-feira (23/9), o secretário Manoel Pafiadache e outros administradores da pasta afirmaram que os técnicos da pasta analisam a possibilidade, também, de uma busca-ativa de não-vacinados, mas só após o fim do atendimento dos atuais grupos-alvos da campanha.

Atualmente, no DF, só é necessário apresentar um comprovante de vacinação completa para entrar em jogos no Estádio Nacional Mané Garrincha e em shows ou festivais, de acordo com as regras de um decreto publicado nesta terça-feira (21/9).

Ampliação

A chegada de mais 28.080 doses da Pfizer, previstas para esta sexta-feira (24/9), permitirá a ampliação da vacinação para os adolescentes de 12 anos na próxima terça-feira (28/9). A informação foi divulgada pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), nas redes sociais nesta quinta-feira (23/9).

De acordo com o chefe do Executivo, a nova remessa deve desembarcar na noite de sexta (24/9) na capital. Atualmente, o DF está aplicando a primeira dose da vacina contra a covid-19 para a população com 13 anos ou mais, além das doses de reforço (D3) para quem tem 85 anos ou mais.