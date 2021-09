Prepare o guarda-chuva: previsão é de chuva no DF nesta sexta

AM Ana Maria Pol

Finalmente chegou a hora de tirar o guarda-chuva do armário: de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de pancadas de chuvas isoladas para o Distrito Federal, nesta sexta-feira (24/9). Às vésperas do fim de semana, o dia começou com muitas nuvens e aumento da umidade relativa do ar, mudanças que favorecem as possibilidades de queda d’água na capital federal.

De acordo com o meteorologista do Inmet, Heráclio Alves, as mudanças climatológicas estão acontecendo desde a chegada da primavera, na última quarta-feira (22/9). "Ontem (23/9), não houve nenhum registro ou relato de chuva porque a nebulosidade ficou concentrada no extremo norte do DF. Ao longo da noite e início do dia de hoje, as chances de pancadas de chuva aumentaram, porque ela avançou para o DF", disse.

De acordo com o meteorologista, a nebulosidade deve se intensificar ao longo do dia. "Com o aquecimento diurno, essa nebulosidade aumenta e, com ela, aumenta também a chance de pancadas de chuva entre o final da tarde e início da noite", ressalta. A temperatura mínima foi de 17ºC, registrada em Planaltina, e a máxima pode chegar a 33ºC no DF. Já a umidade relativa do ar deve variar entre 85% e 30%, sendo a mais baixa nas horas mais quentes do dia.