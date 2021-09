Bloco infantil do hospital de Sobradinho retoma os atendimentos

AM Ana Maria Pol

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Após suspender os atendimentos por mais de um dia, o bloco Materno Infantil do Hospital Regional de Sobradinho (HRS) voltou a funcionar. A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira (24/9), pelo secretário de saúde do Distrito Federal, general Manoel Pafiadache. O bloco estava fechado desde que a pasta decretou bandeira negra, devido a um curto circuito que ocorreu na noite de quarta-feira (22/9).

Em nota, a superintendência de Saúde da Região de Saúde Norte ressaltou que os reparos já foram realizados na rede elétrica do Bloco Materno Infantil do Hospital de Sobradinho. “Foram concluídos essa madrugada”, afirmou o órgão. Equipes da Neoenergia Brasília foram até o local durante a tarde de quinta-feira (23/9), para realizar os reparos.

Durante a suspensão, os pacientes que estavam internados no local foram transferidos para outras unidades de saúde. A superintendente da Região Norte, Sabrina Gadelha, ressaltou que o HRS recebeu imediatamente apoio de hospitais da rede que se manifestaram para receber os bebês e as mães. Os pacientes foram transferidos com a ajuda do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e ambulâncias do Núcleo de Apoio e Remoção de Pacientes (NARP).

Os pacientes da unidade de terapia intensiva (UTI) Neonatal foram transferidos para o Hospital São Francisco (3); Hospital Santa Marta (2). Os da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (Ucin) foram transferidos para o Hospital Regional da Asa Norte (2); e Hospital Regional de Planaltina (1). As gestantes de alto risco foram recebidas no Hospital Materno Infantil de Brasília Dr. Antônio Lisboa (3), no Hospital Regional da Asa Norte (6) e no Hospital Regional de Taguatinga (1). Além disso, três gestantes em trabalho de parto foram transferidas para o Hospital Regional de Planaltina (HRP).

A bandeira negra é decretada em casos excepcionais e significa que o hospital está fechado para receber novos pacientes, ficando suspensas, até segunda ordem, as consultas agendadas.