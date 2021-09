Polícia investiga morte de três capivaras, aparentemente com tiros

CB Correio Braziliense

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do solo e aos Crimes contra Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema), investiga a morte de três capivaras, das quais, duas foram encontradas com marcas de tiros por arma de fogo.

De acordo com a Dema, os agentes tomaram conhecimento sobre existência de capivaras mortas na beira do Lago Paranoá. Diante da informação, equipe se dirigiu ao local e se deparou com 3 carcaças de capivaras mortas, sendo que duas aparentemente apresentavam marcas de entrada de projétil de arma de fogo.

As carcaças dos animais mortos foram recolhidas e encaminhados para o hospital veterinário da Universidade de Brasília (UnB), a fim de serem submetidos a necropsia. A perícia do local foi realizada. A DEMA ainda apura o fato.