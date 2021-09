Com alívio na fase de estiagem, DF tem previsão de chuvas até quarta-feira

AM Ana Maria Pol

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

As primeiras chuvas da primavera devem durar, pelo menos, até quarta-feira (29/9), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para este domingo (26/9), a expectativa é de céu nublado, pancadas de chuvas e possíveis trovoadas. As temperaturas devem ficar entre 19°C e 29°C, e a umidade relativa do ar, entre 90% e 30%.

A média histórica de precipitações para este mês, no DF, é de 46,6 milímetros. Até esse sábado (25/9), o DF havia atingido 31,4mm, nas estações meteorológicas do Inmet. “Hoje (domingo), veremos o mesmo padrão de ontem (sábado), de céu com nuvens no início do dia e pancadas e trovoadas isoladas no fim do dia e início da noite. As temperaturas devem voltar a aumentar entre segunda (27/9) e quarta-feira (29/9), e a umidade deve cair novamente, mas não teremos as taxas extremas que víamos nos últimos dias”, observa a meteorologista Andrea Ramos.

Com alívio para os brasilienses após longo período de seca, vieram também os problemas típicos da época chuvosa. Até a manhã de sábado (25/9), a Neoenergia Brasília havia registrado aumento de 119% na quantidade de chamados pontuais de falta de energia abertos para atendimento. “Esses chamados são atendidos por ordem de chegada, respeitando-se casos emergenciais e prioritários”, informou a empresa, em nota.

De acordo com a companhia, o único problema registrado que afetou diversas unidades consumidoras foi uma ocorrência de saída de bloco de carga na região do Lago Norte, às 20h de sexta (24/9), solucionada às 21h30.

Acidentes

Durante a madrugada e início da manhã desse sábado (25/9), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) recebeu inúmeros chamados em razão de acidentes. Até as 9h30, a corporação havia atendido oito ocorrências de trânsito: duas na região do Gama, duas no Plano Piloto, duas na Estrutural e duas na DF-128, em Planaltina. A corporação não divulgou detalhes, mas, em nota, explicou que não poderia afirmar se todos os acidentes aconteceram devido à chuva.

Na DF-128, um veículo capotou próximo ao posto da Companhia de Polícia Rodoviária do DF (CPRV). A vítima ficou presa às ferragens, mas não teve ferimentos graves. Durante a madrugada de sábado (25/9), o motorista de um Honda Civic colidiu contra barreiras do Supremo Tribunal Federal (STF), na Esplanada, e fugiu do local.