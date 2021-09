Inmet prevê chuvas fortes no DF para este sábado (25/9)

AM Ana Maria Pol

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Foram vários dias sem chuva no Distrito Federal e, agora, a chuva não pretende dizer adeus tão cedo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), quem for sair de casa não pode esquecer do guarda-chuva: a previsão para este sábado (25/9) é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

De acordo com o meteorologista Olívio Bahia, ao longo da manhã a chuva deve ser mais leve e, durante a tarde, a queda d'água fica mais intensa. "Em algum momento haverá pancadas de chuva mais fortes", garante. Até então, já choveu 33 milímetros nas estações meteorológicas do Inmet, sendo 2,6mm em Brasília, 10,8mm em Brazlândia e 17,8mm no Gama.

Com as precipitações, o clima seco já começa a dar trégua, deixando a umidade relativa do ar mais amena. Durante a manhã, a umidade alcançou 95% e, ao longo da tarde, deve chegar a 30%. Já as temperaturas variam entre 18ºC e 30ºC. De acordo com o Inmet, a chuva deve durar o fim de semana inteiro. Para domingo, a previsão é de céu encoberto com chuvisco.

Estragos

A chuva causou, também, estragos no DF. Na Rodoviária do Plano Piloto, um pedaço do teto de gesso caiu, por volta das 18h30, devido ao volume de água que estava acumulado no forro. No momento, que era horário de pico, “chovia” na plataforma superior, com água saindo das lâmpadas, e as luzes precisaram ser apagadas.

Uma árvore que ficava entre o prédio do BRB Serviços e o edifício Varig, no Setor Comercial Norte, tombou com o vento. Os galhos atingiram as vidraças do BRB, quebrando algumas delas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), duas mulheres tiveram ferimentos leves. Em frente ao Palácio do Buriti, parte do alambrado colocado na praça, que está em reforma, tombou devido à forte ventania.