DF registra acidentes de trânsito durante chuva na manhã desta sábado

AM Ana Maria Pol

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Acidentes foram registrados pelas forças de segurança do Distrito Federal durante a chuva que tem caído desde a tarde desta sexta-feira (24/9), e segue na manhã deste sábado (25/9). Durante a manhã, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) informou que atendeu uma série de ocorrências no DF. Em nota, a corporação explicou que não se pode afirmar que os acidentes aconteceram devido à chuva. “Na manhã de hoje, já tivemos diversos acidentes, que embora não podemos dizer que foi devido às chuvas, aconteceram durante o período das chuvas”, disse.

Até as 9h30, o CBMDF já havia atendido um total de oito ocorrências de acidentes de trânsito. Foram dois na região do Gama, dois no Plano Piloto, dois na estrutural e dois na DF 128, em Planaltina. A corporação não divulgou detalhes das ocorrências. Dentre os registros na DF 1258, houve um capotamento de veículo, próximo ao posto da Companhia de Polícia Rodoviária do DF (CPRV), por volta das 6h30 deste sábado.

A vítima, identificada como Cátia Rodrigues, 35 anos, ficou presa às ferragens, contudo, segundo militares que foram até o local, não apresentava ferimentos graves. Cátia foi atendida e transportada pelo CBMDF ao Hospital Regional de Planaltina (HRP), consciente, orientada e estável. Ela apresentava pequenas escoriações e dores pelo corpo. O veículo envolvido no acidente é uma caminhonete Toyota Hilux. Durante o atendimento uma faixa de rolamento da via ficou interditada e permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF). Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

A PMDF divulgou, ainda, que na madrugada desta sábado (25/9), por volta da 1h30, o motorista de um Honda Civic colidiu com as barreiras do Supremo Tribunal Federal (STF), e fugiu do local. A corporação reiterou, ainda, que não se sabe a dinâmica do acidente e se a chuva foi o motivo. Foi registrado um boletim de ocorrência e a investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil do DF (PCDF).

Registro de sexta

Na tarde de sexta (24/9), houve, ainda, uma colisão entre um carro e um caminhão, que resultou em uma vítima transportada para o Hospital de Base. Segundo o CBMDF, o acidente aconteceu na Epia, sentido Sul, entre o Park Shopping e a Candangolândia, por volta das 17h. "Chegando ao local as equipes encontraram um caminhão Volvo cor Branca e um automóvel Prisma cor prata que se envolveram em uma colisão e ficaram parados no meio da via", explicou a corporação, em nota.

A condutora do prisma, identificada como Raimunda, foi encontrada dentro do veículo, alegando dores nas colunas cervical e lombar. Ela foi atendida pelos agentes de segurança, estabilizada e transportada ao Hospital de , consciente, orientada e estável. Já o condutor do caminhão, identificado como Cleiton, não precisou ser transportado. O acidente causou grande impacto no trânsito. Durante o socorro apenas uma faixa estava liberada para o trânsito e o local ficou aos cuidados do Departamento de Estrada e Rodagem (DER).