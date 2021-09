Cano rompe no telhado de laboratório do Hospital de Sobradinho

SS Samara Schwingel AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press - 28/5/18)

Neste fim de semana, um cano rompeu no telhado do Hospital Regional de Sobradinho (HRS). De acordo com a Diretoria Administrativa da unidade, o incidente ocorreu no telhado acima do laboratório do hospital, onde não há circulação de pacientes.

A equipe de manutenção do próprio hospital teria resolvido o problema e, segundo a diretoria, nenhum equipamento foi danificado. Caso ocorreu por volta das 17h de sábado (25/9). A Secretaria de Saúde do Distrito Federal foi procurada, mas, até a mais recente atualização desta matéria, não se posicionou sobre o caso.

O rompimento do cano é o segundo problema de infraestrutura no HRS em menos de uma semana. Na última quinta-feira (23/9), o bloco Materno Infantil da unidade precisou ser esvaziado às pressas devido a uma queda de energia no local. A secretaria chegou a decretar Bandeira Negra no hospital, ou seja, nenhum novo paciente poderia ser admitido.

A situação foi resolvida e, um dia depois, o HRS estava recebendo pacientes novamente.

Investigação

Na sexta-feira (24/9), mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Hospital Regional de Sobradinho e na sede da Secretaria de Saúde, na Asa Norte, por equipes do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor). De acordo com a Polícia Civil do DF (PCDF), a operação - denominada Roupa Suja -, pretende apurar possível superfaturamento em contratos de lavanderia no HRS.

Segundo a corporação, a investigação teve início em junho de 2021 com base em uma denúncia anônima, que trouxe a informação de que o superfaturamento estaria ocorrendo por meio da alteração para maior da pesagem diária das roupas encaminhadas para lavagem pelo hospital. O denunciante informou, ainda, que a conduta contaria com a participação de agentes públicos do hospital e dos administradores da lavanderia.