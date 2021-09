Após bater em namorada, major da Polícia Militar do DF é preso

RM Rafaela Martins

(crédito: Arquivo)

Identificado como major da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um homem foi preso em flagrante e autuado por injúria, ameaça e lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, após espancar a companheira na madrugada de quinta-feira (23/9). O policial foi detido por volta das 2h40, no apartamento onde o casal morava em Águas Claras.

Durante a agressão, equipes da PMDF foram acionadas e prenderam o autor. Ele foi levado pela corporação militar para a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A PCDF relatou que não pode dar mais detalhes da ocorrência, pois envolve a Lei Maria da Penha e a segurança da vítima. O autor pode pegar de 3 meses a 3 anos de prisão.

Procurada pelo Correio, a polícia militar disse por meio de nota que o major está respondendo em liberdade. “A PMDF confirma que o policial foi detido, acusado na Lei Maria da Penha e, após audiência de custódia, foi posto em liberdade. A PMDF aguardará o envio dos autos à corporação para adoção do devido processo legal”.

