Vem Brincar Comigo: doe um brinquedo e leve para casa uma muda de planta

CB Correio Braziliense

(crédito: Hugo Gonçalves/Esp. CB/D.A Press)

Vai até o dia 8 de outubro a terceira edição do programa do GDF Vem Brincar Comigo, que busca arrecadar brinquedos e livros infantis para crianças em vulnerabilidade social. Neste ano, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) estará arrecadando as doações em troca de mudas de flores do Viveiro I, de plantas ornamentais, que fica no Park Way.



O doador deve levar um livro ou brinquedo novo, embalado em plástico transparente para facilitar a higienização e identificação, e escolher a muda que deseja levar para casa. As espécies disponíveis são: dália, zínia, torênia, celósia, sálvia e vinca.

No ano passado foram arrecadados cerca de 40 mil itens. Para este ano, a estimativa é que 50 mil crianças sejam beneficiadas com as doações. Para doar não é necessário realizar agendamento.

A arrecadação acontece no Viveiro I, localizado no Park Way, de segunda-feira a sexta-feira, nos períodos da manhã, das 8h às 11h, e à tarde, das 13h às 15h.

*Com informações da Novacap