Moradores de Águas Claras criticam remoção de árvores para instalação de parque

SR Samantha Rannya*

Derrubada de árvores no Parque Sul, em Águas Claras - (crédito: Arquivo pessoal)

O início das obras de revitalização de praças, calçadas e estacionamentos para execução do projeto do Parque Sul, em Águas Claras, tem recebido críticas de moradores da região administrativa. A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) deu início às ações na área verde — localizada entre a Avenida Jacarandá e a Rua 25 Sul — em 24 de agosto. Contudo, a derrubada de árvores no local gerou desaprovação entre quem acompanha os trabalhos.

O bancário Román Dario Cuattrin, 49 anos, mora na região administrativa há 17 anos e diz que o projeto deveria ter aproveitado melhor as árvores que faziam parte do Parque Sul. "Sabíamos que algumas seriam derrubadas, mas não nessa quantidade", afirmou. A Terracap confirmou a retirada de 52 unidades, mas informou que plantará 237 novas. As obras do projeto têm custo de R$ 1,09 milhão.

Para David Alves Araujo, 41, o fato de haver replantio não compensa o problema do não aproveitamento das espécies. "Poderiam ter conciliado a construção do parque com as árvores que estavam lá. A reparação (informada pela Terracap) não será à altura. Se será um parque, por que tirar tantas delas?", questionou o contador, que trabalha em um prédio em frente à área verde.

Nas mídias sociais, muitos moradores de Águas Claras questionam a ação no parque. Uma afirma que o local é um "ambiente natural frequentado por diversas pessoas", que oferece abrigo do Sol e que, pela necessidade de controle da temperatura, não vê sentido na derrubada. "A obra deve ser planejada levando em consideração o ambiente natural existente, adaptando-se a ele na medida do possível”, escreveu.



Outro internauta disse ser contraditória a decisão de remover árvores para construção de um parque. "É uma pena", lamentou.

"Lugar agradável"



Atualmente, a área não conta com estrutura como calçadas ou estacionamento, e as árvores do local eram, majoritariamente, mangueiras. O termo de referência do contrato para execução do projeto de arquitetura, paisagismo e complementares no Parque Sul saiu em janeiro de 2017. Já o edital para contratação da empresa responsável pelas obras é de maio último.

Em nota, a Terracap comunicou que 52 árvores estão em fase de remoção, devido às obras no local. "No entanto, 46 serão mantidas, e serão plantadas outras 237, conforme projeto do novo parque", informou.



O plano de trabalho busca integrar facilidades para atividades de lazer com arborização planejada. Além disso, a agência afirmou que, para a escolha das espécies, levou em conta as estações do ano, a época de floração e o porte das árvores, a fim de tornar o parque "um lugar agradável".

*Estagiária sob supervisão de Jéssica Eufrásio