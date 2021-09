Ibaneis discursa em tom de campanha durante lançamento de obras no DF

PM Pedro Marra

Ibaneis lançou obras no Paranoá e no Itapoã na manhã desta quarta - (crédito: Pedro Marra/CB/ DA Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), começou a campanha extra-oficial para a reeleição em 2022. Durante lançamento de obra do viaduto do Paranoá e Itapoã, na manhã desta quarta-feira (29/9), o chefe do Executivo local pediu voto à população presente no local, que causou aglomeração embaixo de duas tendas montadas no local.

"A gente precisa ter a presença da política na vida das pessoas, para que cada um de vocês sintam o prazer de votar no dia 3 de outubro e tenham o prazer de escolher um governante", declarou em fala de quase oito minutos.

Ao comentar as obras, o governador citou a conversa que teve com o diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Fauzi Nacfur Junior.

"Não existia projeto, e eu cobrando do Fauzi constantemente. Eu dizia 'Fauzi, eu preciso licitar o balão (do Paranoá e Itapoã), e (ele), com muita dificuldade, conseguiu realizar essa licitação. E nós podemos estar aqui hoje, juntos, para ver o início da realização desse sonho, que essa obra de ligação dessas duas DFs", acrescenta o chefe do Executivo local.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) contratou o Consórcio Itapoã para a construção dos viadutos entre o Itapoã e o Paranoá. As obras estão orçadas em mais de R$ 33 milhões. A contratação foi publicada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) na edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (29/9). Segundo o órgão, a obra dará mais fluidez ao trânsito de veículos que passam pelas regiões, beneficiando, pelo menos, 30 mil pessoas.

A construção será no entroncamento da DF-001 com a DF-015, onde serão feitos dois viadutos com alças de acessos com novas faixas de rolamento, acostamentos, além de ciclovias, ciclofaixas e barreiras de contenção de concreto. Além disso, também será feita a adequação das rodovias e das sinalizações e a recuperação de todo o pavimento já existente. Atualmente, existe um balão de acesso às duas regiões. O Consórcio Itapoã é composto pelas empresas Eterc Engenharia e pela Sociedade Geral de Empreitadas – Sogel.

Em entrevista à reportagem, o administrador do Itapoã, Marcus Cotrim, destacou que a obra não vai prejudicar a prática de esportes na região. "Tanto a pista de atletismo, quanto o campo sintético não vão mais ter problema nenhum. Fizeram um projeto em que não vão mexer com nenhum dos dois pontos", enfatiza.

Marcus comentou que a obra vai trazer mais fluidez ao trânsito ao redor da rotatória, marcada por engarrafamento. "Você tem um viaduto entre as duas cidades, que liga Planaltina, Paranoá, Lago Sul e Lago Norte. Hoje a gente observa que existe um congestionamento. Com a conclusão desse viaduto, se não acabar, vai melhorar bastante", complementa.

Moradora do Paranoá, a autônoma Rose Miranda, 35 anos, aprova a obra, desde que operários não desmatem a área arborizada em volta. Ela deu entrevista à reportagem na cozinha do restaurante Oficina do sabor, em frente às tendas montadas para lançamento da obra.

"Concordo com essa obra só se não fossem derrubar as árvores, porque foi plantada com muito carinho e amor. Já não temos mata praticamente aqui na região. Mas o viaduto vai ser muito bem-vindo, pois a gente está muito necessitado. O engarrafamento vai diminuir, com menos fluxo de carros", comemora a mulher.

Administrador do Itapoã, Marcus Cotrim, mostra a planta da obra do viaduto Paranoá e Itapoã (foto: Pedro Marra/CB/DA Press)

Com informações da Agência Brasília