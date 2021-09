GDF contrata empresa responsável pela reforma da Piscina de Ondas

CB Correio Braziliense

O projeto terá valor de R$ 531 mil, oriundos de emendas parlamentares - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) avançou mais um passo para a reforma da antiga Piscina com Ondas, do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek. A pasta selecionou e assinou com a Construtora CONREF Engenharia de Piscinas, empresa que será responsável pela revitalização do local. Agora, A partir da assinatura do contrato, a empresa tem 90 dias para apresentar todo o projeto.

A empresa foi selecionada nesta segunda-feira (27/9). A apresentação deve conter o planejamento arquitetônico, de engenharia, topográfico e hidráulico para a revitalização do local e implantação de um novo complexo aquático. Após essa etapa, a SEL fará uma licitação para que seja escolhida uma instituição que execute o projeto.

“Esse é um momento muito emocionante para todos nós por estar tirando do papel, com toda a segurança jurídica, esse presente para a população da cidade. Além de ser um espaço que faz parte da história de Brasília, a Piscina com Ondas também vai funcionar como mais um polo para a prática de esporte e lazer”, explica a secretária Giselle Ferreira.

O projeto assinado no valor de R$ 531 mil, oriundos de emenda parlamentar da deputada federal Celina Leão, prevê a realização de estudo preliminar, anteprojetos e projeto legal, da construção de três módulos: a Piscina com Ondas, o Parque Aquático com Rio Lento e o espaço infantil, no estacionamento 7 do Parque da Cidade.

*Com informações da Agência Brasília