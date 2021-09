Morre Jenaide Lima, pioneiro da cena cultural de Taguatinga

RM Rafaela Martins

(crédito: Reprodução/Facebook/Jenaide Lima)

Jenaide Lima era referência de ativismo político e cultural nas ruas de Taguatinga. Morador de longa data, ele ajudou a fundar o Karekas Bar Kaixa D’água, localizado no Setor. F Norte CNF 2, e sempre registrava, por meio de fotos, a vida noturna da cidade. Por volta das 19h de terça-feira (28/9), ele não resistiu a uma parada cardiorrespiratória e morreu. Debilitado, Jenaide tinha diabetes e isso complicou o quadro de saúde.

Cansado e sem conseguir andar, o homem não estava bem nos últimos dias. “Ninguém esperava por isso, eu estava morando na casa dele inclusive, e quando ele chegou da Bahia já estava muito debilitado, mas achamos que era por conta da diabete que estava complicada”, declarou o amigo Jaime Ricardo surpreso. Internado desde o último domingo (26/9), Jenaide precisou amputar cinco dedos do pé e o pulmão estava comprometido, com bastante água.

“A gente se conhecia desde 1975. Ele frequentava o bar e também foi um dos fundadores do cineclube caixa d'água. Além disso, ele fazia minha contabilidade”, ressaltou o amigo Jaime. Parceiro há 46 anos, Jaime fará uma homenagem ao amigo no bar nesta quarta-feira (29/9), às 20h.

A filha do ativista, Gabriela, mora no Rio de Janeiro e veio às pressas para Brasília ajudar o pai. “Domingo passado, a filha dele chegou do Rio, na terça-feira ele amputou os cinco dedos do pé. Ele caminhava pouco, sentia muito cansaço e parecia que só um pulmão funcionava, porque ele estava com água no pulmão. Cheguei a falar com ele ontem, por volta das 15h, mas depois aconteceu essa tragédia”, explicou Jaime.

O enterro será realizado na quinta-feira (30/9), às 11h, no cemitério Campo da Esperança de Taguatinga. O velório acontecerá na capela 2, das 8h30 às 10h30.