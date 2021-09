Preso quarto suspeito de grupo internacional que induzia pessoas ao suicídio

DD Darcianne Diogo

Suspeito atuaria em grupo que estimulava o autoextermínio e indicava medicamentos para a prática - (crédito: PCDF)

O quarto suspeito de integrar uma associação criminosa investigada por induzir pessoas a praticarem autoextermínio foi preso, na noite desta quarta-feira (29/9), em Uberlândia (MG). O homem é acusado de atuar num site internacional, com ramificação nacional, e recomendar, principalmente para jovens, uma substância tóxica capaz de causar a morte. Pela manhã, policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) deflagraram uma mega-operação para cumprir os mandados de prisão preventiva em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás.

O Correio apurou que o suspeito mora no Rio de Janeiro, mas fugiu para Minas Gerais. No fim da tarde desta quarta-feira, ele se apresentou em uma delegacia de Uberlândia.

As investigações começaram há sete meses, após a polícia ser informada da morte de duas jovens, de 21 e 22 anos, moradoras do Paranoá. As mulheres eram amigas e morreram com intervalo de pouco mais de um mês, em circunstâncias similares. “Os quatro autores agiam pela internet, oferecendo e indicando a substância tóxica para o autoextermínio”, detalhou o delegado-chefe da 6ª DP, Ricardo Viana.

A polícia colheu os celulares das jovens para perícia e, no decorrer das investigações, descobriu que o bando integrava o grupo CTBus (catch the bus, expressão em inglês que refere-se ao cometimento de suicídio). “Os autores convidavam as pessoas a participar de outros grupos em outros estados do país”, acrescentou o delegado. Dos presos, dois foram detidos em São Paulo, um em Goiânia e, o quarto, em Uberlândia.

Prevenção

