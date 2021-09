Ela voltou! DF tem novos registros de chuvas nesta quarta-feira

AB Adriana Bernardes AP Agência Pública - Por Pedro Grigori e Bruno Fonseca

Chua no Sudoeste, no início da noite desta quarta-feira (29/9) - (crédito: Arquivo Pessoal )

A noite desta quarta-feira (29/9), no Distrito Federal, começou acompanhada de chuva, raios e trovões em diferentes áreas. No Sudoeste, ela chegou de mansinho, com ventania e céu avermelhado. Na Asa Sul, os moradores também registraram a precipitação. Porém, o relato foi de chuvas mais fortes.

O trânsito ficou lento para quem pegou o temporal na volta para casa. A orientação para evitar acidentes é reduzir a velocidade e manter distância do veículo da frente. Com a chuva, a sensação térmica caiu de 30,1°C para 24,5°C na área central de Brasília, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Após um dia típico de calor, com temperatura mínima de 18ºC e máxima de 33ºC, Brasília registra mais um dia de chuvas em regiões pontuais.



O Inmet havia previsto pancadas de chuva com trovoadas em áreas isoladas do DF, nesta quarta-feira (29/9). A precipitação veio cinco dias após o fim de uma estiagem de quase um mês.

A previsão do Inmet é de que volte a chover nesta quinta-feira (30/9), à tarde e à noite. A temperatura deve ficar entre 19°C e 32°C, com umidade relativa do ar entre 25% e 65%. Apesar disso, os ventos serão fracos.

Atenção



Orientações para os motoristas

>> Faça revisão dos pneus, freios, limpadores e faróis do veículo;

>> Mantenha os pneus calibrados e evite frear quando cair em um buraco para diminuir o efeito do impacto;

>> Para ter melhor visibilidade use o ar-condicionado e o desembaçador elétrico traseiro ou abra um pouco os vidros para deixar o ar circular pelo carro;

>> Reduza a velocidade e mantenha maior distância do veículo da frente;

>> Se houver pouca visibilidade em função de chuva ou neblina, pare e espere as condições do tempo melhorarem, caso possa fazer isso com segurança;

>> Evite freadas ou mudanças bruscas, pois o acúmulo de água na pista pode provocar a aquaplanagem, quando os pneus perdem o contato com o asfalto;

>> Utilize sempre a luz de seta para indicar mudança de direção;

>> Em caso de enchente, abandone o veículo assim que o nível de água atingir o batente do carro, pois pode começar a boiar.

Orientações para a população

>> Nos casos de destelhamento devido aos ventos fortes, a orientação é permanecer dentro da >> residência e procurar abrigo, como uma mesa ou cama, para evitar ser atingido por cacos e pedaços de telha.

>> Para quem estiver na rua quando começar uma chuva, a Defesa Civil faz as seguintes recomendações:

>> Não segurar objetos metálicos longos, como varas de pesca e tripés;

>> Não empinar pipas ou aeromodelos com fio;

>> Não andar a cavalo;

>> Não permanecer na água;

>> Evitar lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios, como pequenas construções não protegidas (celeiros, tendas ou barracos) e veículos sem capota, como tratores, motocicletas ou bicicletas;

>> Não permanecer em áreas abertas, como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

>> Não permanecer no alto de morros ou no topo de prédios;

>> Não se aproximar de cercas de arame, varais metálicos, linhas elétricas aéreas e trilhos;

>> Nunca se abrigue debaixo de árvores isoladas.

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF)