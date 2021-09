Chuva forte e com rajadas de vento atinge vários pontos do DF nesta sexta-feira

AB Adriana Bernardes PM Pedro Marra

Chuva forte atinge região central de Brasília nesta sexta-feira (24/9) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Depois de um longo período de estiagem, recordes de temperaturas máximas e de baixa umidade, o brasiliense pôde, finalmente, comemorar a chegada da chuva. A precipitação permitiu reviver alguns hábitos de que muitos tinham saudades, como sentir o cheiro de terra molhada e colocar o rosto contra a janela para acompanhar os primeiros pingos da primavera.



A chuva que começou em áreas isoladas do Distrito Federal na tarde desta sexta-feira (24/9) voltou com força no começo da noite. Houve registros de precipitação em regiões como Asa Norte, Jardim Botânico, Sudoeste, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas e Estrutural.

Em algumas áreas, ela caiu por pouco tempo e com baixa intensidade. Em outras, chegou acompanhada de ventania, trovões e relâmpagos. De casa, a população vibrou, com direito a gritos de "viva a chuva" e pedidos de "chove mais".

Mídias sociais

Nas mídias socais, muitos brasilienses celebraram o momento de alívio do calor e da seca:

Que venha a chuva!!! Chovendo aqui na 105 Sul… pic.twitter.com/zX00CjccQ5 — Tuca Pinheiro (@TucaPinheiroDF) September 24, 2021

— Correio Braziliense (@correio) September 24, 2021

OLHA ELA CHEGANDO!! Chuva começa a cair em algumas regiões do DF. Este registro foi em Samambaia Norte, na tarde desta sexta-feira (24).



E na sua região, está chovendo? Manda um vídeo para a gente.



Imagens: Talita Souza - Correio pic.twitter.com/Psa7v2Yx87

— Correio Braziliense (@correio) September 24, 2021

Incidente

Apesar da comemoração de quem estava em casa, as primeiras chuvas trouxeram alguns transtornos. Na Rodoviária do Plano Piloto, por exemplo, o teto do terminal cedeu devido à força das águas. Confira imagens: