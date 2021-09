3ª dose: DF vai reabrir vagas de agenda para imunossuprimidos graves

CB Correio Braziliense

Segundo a pasta, a procura foi baixa, por isso as vagas foram reabertas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai reabrir a fase de agendamento para os pacientes imunossuprimidos graves receberem a dose de reforço das vacinas contra a covid-19. Serão 6 mil vagas que estarão disponíveis a partir das 14h desta sexta-feira (1º/10). O agendamento deve ser feito no site vacina.saude.df.gov.br. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (30/9).

Das quase 12 mil vagas disponibilizadas anteriormente, apenas 6 mil chegaram a se vacinar e 8 mil agendaram. A pasta considera que a procura é baixa e, por isso, resolveu reabrir o processo. Para tomar a terceira dose, é preciso ter mais de 18 anos, ser imunossuprimido grave e ter tomado a segunda dose há, pelo menos, 28 dias.

Antes de agendar, é necessário estar cadastrado no mesmo site. O sistema irá reconhecer se quem preencheu faz tratamento no SUS. Neste caso, no cabeçalho do comprovante de agendamento constará a informação se é preciso, ou não, apresentar laudo médico. Serão aceitos laudos com validade de até seis meses.

A vacinação desse público começará na próxima semana em pontos específicos que poderão ser escolhidos no ato do agendamento. A vacina a ser utilizada para a dose adicional deverá ser, preferencialmente, do laboratório Pfizer-BioNTech ou, de modo alternativo, do laboratório Janssen ou AstraZeneca.